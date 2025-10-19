Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Sergen Yalçın'a olay sözler: 15 gün ne yaptınız?

"15 GÜN NE ÇALIŞTINIZ?"

"Milli arada ne çalıştı Beşiktaş? Sergen Hoca bu kadroyu kurmadı, Sergen Hoca bu transferleri yapmadı ama 15 gün ne çalıştınız? 50. dakikadan sonra takım gitmiyor. 15 günde toparlarsın. Zaten sezon başı 4 hafta artık. 2 hafta müsaitliğin var kalan oyuncularla. Beşiktaş ne oynadı, ne üretti? İlk 35 dakika bir kişi Beşiktaş'ı beğendi mi? Böyle futbol oynar mısın? Muhteşem de seyirci gelmiş, havaya girmiş, çok iyi atmosfer. Sen koskoca 35 dakika Cengiz, Rıdvan, Cerny kesti defans, Abraham vurdu aut notları alıyorum bu Beşiktaş kadrosuna."