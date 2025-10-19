SPOR

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! Sergen Yalçın'a olay sözler: 15 gün ne yaptınız?

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Siyah-Beyazlı ekibin oyununu eleştirerek teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele başkent ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Siyah-Beyazlılar'ın aldığı bu mağlubiyetin yankıları sürerken, ünlü yorumcu Nihat Kahveci mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. Kahveci Beşiktaş'ın oyununa ve Sergen Yalçın'a eleştirilerde bulundu.

"Rahat Beşiktaş kazanır hüviyetinde bir maç beklenirken, klasik Beşiktaş hastalığı; topu rakibe verme, geriye yaslanma, bireysel hatalar ve yenilen 2 gol. Helal olsun Gençlerbirliği futbolcularına. Çatır çatır iki dakikada iki gol attılar ve galip geldiler. Beşiktaş'ta hastalıklar devam ediyor."

"Milli arada ne çalıştı Beşiktaş? Sergen Hoca bu kadroyu kurmadı, Sergen Hoca bu transferleri yapmadı ama 15 gün ne çalıştınız? 50. dakikadan sonra takım gitmiyor. 15 günde toparlarsın. Zaten sezon başı 4 hafta artık. 2 hafta müsaitliğin var kalan oyuncularla. Beşiktaş ne oynadı, ne üretti? İlk 35 dakika bir kişi Beşiktaş'ı beğendi mi? Böyle futbol oynar mısın? Muhteşem de seyirci gelmiş, havaya girmiş, çok iyi atmosfer. Sen koskoca 35 dakika Cengiz, Rıdvan, Cerny kesti defans, Abraham vurdu aut notları alıyorum bu Beşiktaş kadrosuna."

"Beşiktaş formasını koy; başkan olmasın, yönetim olmasın, teknik direktör olmasın 8 maçta 13 puan alır ya! Beşiktaş forması alır tek başına. Böyle bir istatistik olur mu ya! 8 maçta 13 puan... Galatasaray yenerse 25 olacak, sen 13'sün. Nasıl kapatacaksın? Haydi onu geçtim. Trabzonspor da yendi Rize'de. Trabzon 20 yaptı, Trabzonspor'u nasıl yakalayacaksın?"

"Fenerbahçe yarın Karagümrük ile oynayacak, o da farkı açacak. Bitti... Kasım ayını bile göremedi Beşiktaş! Bu kadro bu kadar kötü değil, 8 maçta 13 puan almaz bu kadro. Hocasız, futbolcusuz formayı koy 14 puan alır bu kadro."

"Mert Günok bu sene zaten iyi oynamıyor, milli takımda da kaptırdı formayı. Konsantrasyon eksikliği var, bir de üzerine kaptanlığı alıyorsun. O zaman Ersin ile başla hocam. Zaten şampiyon olduğun kadroda Ersin oynuyordu. Niye Ersin ile başlamıyorsun? Milli takım arasında vahiy mi geldi? Bugüne kadar kaleci kaptandı, vahiy mi geldi?"

