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Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa, Atletico Mineiro yolunda

09.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Diego Costa, Atletico Mineiro yolunda. Brezilya basınındaki haberlere göre, oyuncunun temsilcisi Diego Costa için ev bakmaya başladı.

Diego Costa'nın Atletico Mineiro'ya transferinde önemli aşama kaydedildiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

Önceki gün Brezilya'nın önde gelen spor yayıncısı Globo Esporte, Atletico Mineiro'nun Diego Costa için yaptığı ilk teklifin kabul edilmediği ve bundan dolayı teklifi yükselttiği ifade edilmişti. Son görüşmelerin ise olumlu ilerlediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın ilgiendiği Diego Costa için Atletico Mineiro'nun devreye girmesi sonrası Mineiro taraftarları Diego Costa'nın Atletico Mineiro formalı fotoğrafıyla kulübün resmi hesabını "Anons Diego Costa" şeklinde mesaj yağmuruna tuttu.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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