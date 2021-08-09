Beşiktaş'ın ilgilendiği Diego Costa, Atletico Mineiro yolunda

Diego Costa'nın Atletico Mineiro'ya transferinde önemli aşama kaydedildiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi.

Önceki gün Brezilya'nın önde gelen spor yayıncısı Globo Esporte, Atletico Mineiro'nun Diego Costa için yaptığı ilk teklifin kabul edilmediği ve bundan dolayı teklifi yükselttiği ifade edilmişti. Son görüşmelerin ise olumlu ilerlediği kaydedildi.

Beşiktaş'ın ilgiendiği Diego Costa için Atletico Mineiro'nun devreye girmesi sonrası Mineiro taraftarları Diego Costa'nın Atletico Mineiro formalı fotoğrafıyla kulübün resmi hesabını "Anons Diego Costa" şeklinde mesaj yağmuruna tuttu.

(FUTBOL ARENA)