Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın genç sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın bikinili pozları yürek hoplattı

Sergen Yalçın'la yaşadığı aşkla gündeme gelen genç model, Instagram'ın en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

Güzel modelin bikinili fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Çifte kupanın ardından aşk hayatında da yüzü gülen Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine Instagram yasağı koyduğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.

Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya bir süre Instagram hesabını gizlese de yakın zamanda yine açtı.