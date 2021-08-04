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Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın genç sevgilisi Lisaveta Karibskaya'nın bikinili pozları yürek hoplattı

04.08.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta çifte kupa kaldırmanın sevincini sürdüren Sergen Yalçın, aşk hayatında da aradığını buldu. Tribünlere de gelip Yalçın'a destek verdiği ortaya çıkan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya sosyal medyayı sallıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveta Karibskaya, tatilden paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

LİSAVETİ KARİBSKAYA'NIN OLAY POZLARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya, tatilden paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Sergen Yalçın'la yaşadığı aşkla gündeme gelen genç model, Instagram'ın en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.
Güzel modelin bikinili fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Çifte kupanın ardından aşk hayatında da yüzü gülen Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine Instagram yasağı koyduğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.
Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya bir süre Instagram hesabını gizlese de yakın zamanda yine açtı.
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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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