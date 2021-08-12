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Beşiktaş'ın yeni yengesi Thais Cristina Teixeira

12.08.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ve eşi sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ı İstanbul'a getirmesinin ardından eşi Thais Cristina Teixeira'nın takipçi sayısı hızla yükseldi.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA YÜKSELDİ

Beşiktaşlı taraftarların haftalardır yolunu beklediği Brezilyalı Alex Teixeira pazartesi akşamı İstanbul’a gelip siyah-beyazlı takımla anlaşma sağladı.
Sambacı, 2014’ten beri gençlik aşkı Thais Cristina Teixeira ile evli.
Minha ve Linda adlarında iki kızları var.
Güzelliği ile dikkat çeken eşi Thais’in Instagram’daki takipçi sayısı bir anda 37 bine yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Alex Teixeira
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