Beşiktaş'ın yeni yengesi Thais Cristina Teixeira

Beşiktaş'ın Alex Teixeira'ı İstanbul'a getirmesinin ardından eşi Thais Cristina Teixeira'nın takipçi sayısı hızla yükseldi.
TAKİPÇİ SAYISI HIZLA YÜKSELDİ
Beşiktaşlı taraftarların haftalardır yolunu beklediği Brezilyalı Alex Teixeira pazartesi akşamı İstanbul’a gelip siyah-beyazlı takımla anlaşma sağladı.
Sambacı, 2014’ten beri gençlik aşkı Thais Cristina Teixeira ile evli.
Minha ve Linda adlarında iki kızları var.
Güzelliği ile dikkat çeken eşi Thais’in Instagram’daki takipçi sayısı bir anda 37 bine yükseldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum