Beşiktaş, Luuk de Jong ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de önceki sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Cenk Tosun'un sakatlığı ve kiralık kontratının sona ermesi, Vincent Aboubakar'ın kontrat yenilemeyip takımdan ayrılması üzerine hücum hattında boşluk vardı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong'la transfer görüşmelerini hızlandırdı.

TORUNOĞULLARI GÖRÜŞMELERİ YÜRÜYOR

Asist Analiz'deki haberde, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları'nın Luuk de Jong transferiyle ilgilendiği ileri sürüldü. Haberde ayrıca, siyah-beyazlı ekibin de Jong'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Şimdiye dek Salih Uçan ve Kenan Karaman ikilisiyle sözleşme imzalayan takım, yabancı transferinde Rosier'den sonra de Jong'da sonuç alabilir.

LUUK DE JONG'UN İSTATİSTİKLERİ

2019 yılından bu yana Sevilla forması giyen Luuk de Jong, geçtiğimiz yıl Endülüs ekibiyle 48 maça çıkarken 9 kez gol atma başarısı gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olmakla beraber takımıyla 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

YEŞİL SAHAYA DÖNÜŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

22 Haziran'da sakatlık geçiren Luuk de Jong, 27 gündür iç bağlar şikayetiyle tedavi altında. Oyuncunun yeşil sahalara net dönüş tarihine ilişkin Sevilla tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Kariyeri boyunca 10 kez sakatlık yaşayan de Jong, en uzun sakatlığını 3 yıl önce PSV Eindhoven'da yaşamış; ayak parmaklarının kırılması üzerine 50 gün futbol oynayamamıştı.