Beşiktaş Pendikspor maçında geceye damga vuran an! Colley'in golündeki iptal kararı doğru mu? Hakem yorumcuları böyle değerlendirdi: "Çizgiyi geçtiğini gördüyse bile..."

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Omar Colley atarken Pendikspor'un beraberlik sayısını 90+4'te penaltıdan Oscar Romero kaydetti.
Maçın 77. dakikasında Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Colley, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem, Colley daha gol vuruşunu yapmadan bayrağını kaldırıp kornerde topun dışarıdan saha alanına girdiğini işaret etti. VAR ile iletişime geçen Kadir Sağlam, incelemenin ardından autu işaret etti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da Pendikspor'un lehine penaltı verilirken, bu kararlar büyük tartışmalara neden oldu.
Hakem yorumcuları karşılaşmanın ardından iptal edilen bu golü, ve Pendikspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi.
Bahattin Duran: "VAR ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra yan hakemler bayrağı geciktiriyor. Yardımcılara şu tavsiye ediliyor, 'Pozisyon bitip sonuç alınana kadar yardımcı hakem arkadaşlarımız bayraklarını geciktirmeli' deniyor. Yardımcı hakem topun tamamen çizgiyi geçtiğini gördüyse bile bayrağını kaldırmamalı. Neden? Kadir Sağlam da yardımcı hakeme hemen uyup düdük çalsa oyun durmuş olur, Beşiktaş'ın golünü VAR değerlendiremiyor."
"VAR'ın düzeltebilmesi açısından bayraklar gecikmeli, yardımcı hakem arkadaş buna uymamış. Topun tamamı çizgiyi geçmemiş. Topun tamamı, bizim ekranda gördüğümüz görüntülerde, kale çizgini geçmemiş. Fakat, şöyle bir durum var. Bizim görmediğimiz kapalı bir alan var, karanlık bölge, orayı göremiyoruz. Stadyumda kameranın yerleşimi dolayısıyla, topun da amacı kale çizgisini çekmek olduğu için göremiyor. Bizim gördüğümüz açılardan top kale çizgisini geçmemiş. Öncesinde geçip geçmediğiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Hislerim, topun tamamının çizgiyi geçmediği yönünde ama bunu ispat edemem. Elimizde o görüntü yok."
Bülent Yıldırım: "Ogün Kamacı, yapmaması gereken bir hatayı yaparak 3. Lig maçıymışcasına emin olmadan hisleriyle bir bayrak çekti. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini görmeden, bayrak kaldırmamalısınız. VAR devreye giremiyor. Bir bayrak ile herkes taca çıktı. VAR sisteminde yayındaki bütün kamera açılarına eşit olarak ve anında ulaşma şansı olan VAR, bizim kadar görebiliyor. VAR'da sistem şu, maç görevlisinin vermiş olduğu bir kararı değiştirebilmeniz için aksi yönde kanıt bulup ispat etmeniz gerekir."
"VAR, çıkıp çıkmadığını ispat edemiyor, maç görevlisinin kararını desteklemek zorunda kalıyor. Hatalı bir bayrak var. Hem futbol anlayışıma, fiziksel olarak topun gidişine göre topun tamamının çıkmış olduğunu düşünmüyorum. Temiz bir gol, yanlış yardımcı hakem tespitiyle iptal edilmiş görünüyor."
Deniz Çoban: "VAR zaten bence bir açı dışında hiçbir açıya bakmadı, diğer açılar yanıltır. O açıda da çizginin tamamı görülmüyor. Çizginin tamamı görülmediği için 'İptal kararını uygulayabilirsiniz' dedi belli ki. Bu görüntülerden topu tam görmek mümkün değil."