Beşiktaş Pendikspor maçında geceye damga vuran an! Colley'in golündeki iptal kararı doğru mu? Hakem yorumcuları böyle değerlendirdi: "Çizgiyi geçtiğini gördüyse bile..."

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Omar Colley atarken Pendikspor'un beraberlik sayısını 90+4'te penaltıdan Oscar Romero kaydetti.

Maçın 77. dakikasında Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Colley, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem, Colley daha gol vuruşunu yapmadan bayrağını kaldırıp kornerde topun dışarıdan saha alanına girdiğini işaret etti. VAR ile iletişime geçen Kadir Sağlam, incelemenin ardından autu işaret etti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da Pendikspor'un lehine penaltı verilirken, bu kararlar büyük tartışmalara neden oldu.

Hakem yorumcuları karşılaşmanın ardından iptal edilen bu golü, ve Pendikspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi.

İŞTE O YORUMLAR...