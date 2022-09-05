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Beşiktaş'ta Dele Alli şoku!

05.09.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmeyi başarırken yeni transferlerden Dele Alli karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Josef'e bırakırken, Beşiktaş'tan Dele Alli'nin sakatlığına dair bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Dele Alli

Dele Alli

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dele Alli için sakatlık açıklaması geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

OYUNDAN ALINMIŞTI!

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Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı. Siyah beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

"SAKATLANMAK SİNİR BOZUCU"

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Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullanmıştı.

2 HAFTA YOK!

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Yaşadığı sakatlık sonrası 26 yaşındaki futbolcu Dele Alli'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

DELE ALLI FOTOĞRAFLARI

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