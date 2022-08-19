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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala suskunluğunu bozdu! "Valerien Ismael istedi, yönetim reddetti!"

19.08.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpten ayrılan ve bir süredir boşta olan sol bek oyuncusu Fabrice N'Sakala, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio ile deneme idmanlarına çıkmıştı. Henüz hiçbir takımla profesyonel sözleşmeye imza atmayan Fabrice N'Sakala uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve lig sonuna kadar affedilmeyen Fabrice N'Sakala, sözleşmesinin bitmesiyle beraber bonservisini eline almıştı. Siyah - beyazlı takımda bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Kongolu futbolcu; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılma sürecini anlatırken, teknik direktör Valerien Ismael'in kendisini yeniden A Takım'a dahil etmek istediğini ancak yönetimden bu talebe izin çıkmadığını söyledi.

İŞTE N'SAKALA'NIN SÖZLERİ

"KADRO DIŞI KALACAĞIMI HİSSETTİM"

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"Beşiktaş'ta kadro dışı kalmamın bambaşka bir nedeni var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim. Hatta bu durumu ailemle bile paylaştım ve bittiğini söyledim. Ve o maç, benim son maçım oldu"

"SERGEN YALÇIN'IN BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER AMA..."

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"Sergen Yalçın'ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi"

"ISMAEL DÖNMEMİ İSTEDİ"

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"Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi"

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VARDI"

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"Kış transfer döneminde gidebilmek için sonuna kadar çalıştım. Türkiye'den teklifler de vardı ama rakip oldukları için gidemedim. Zor bir dönemdi ve vazgeçmeyi düşündüm"

"GÜVENECEK BİR TAKIMDA OYNAMAYA HAZIRIM"

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"Beşiktaş'ta artık herhangi bir sözleşmem kalmadı. Bana güvenecek bir takımda oynamaya hazırım."

FABRICE N'SAKALA & BEŞİKTAŞ

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Fabrice N'Sakala Valerien Ismael beşiktaş
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