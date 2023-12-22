Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak? İşte Beşiktaş yönetiminin son kararı...

AYNI SEZONDA 3. HOCA

Beşiktaş, yaşadığı bu ayrılığın ardından bir sezonda 3. kez hoca değiştirmiş oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay ile de ayrılık kararı aldı.