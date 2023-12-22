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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak? İşte Beşiktaş yönetiminin son kararı...

22.12.2023 01:17 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında alınan şok mağlubiyetin ardından bu kararı verdi. Başkan Hasan Arat ve yönetimi, Alanyaspor maçının ardından acil olarak toplanarak Rıza Çalımbay'ın görevine son verdi. Ligde 16. haftada 3. kez teknik direktör değiştiren Beşiktaş, tarihinde ilk kez böyle bir duruma düşmüş oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların tarihinde ilk kez 16 haftada 3. kez teknik direktörlüğü değişimi yaşanmış oldu.


Canlı Skor

AYNI SEZONDA 3. HOCA

AYNI SEZONDA 3. HOCA

Beşiktaş, yaşadığı bu ayrılığın ardından bir sezonda 3. kez hoca değiştirmiş oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay ile de ayrılık kararı aldı.

7 MAÇTA 3 GALİBİYET

7 MAÇTA 3 GALİBİYET

10 Kasım 2023 tarihinde geçici olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Rıza Çalımbay, bu süre zarfında 7 maça çıktı. Toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı taraftarların eleştiri odağında kalmıştı.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Beşiktaş yönetimi kesin olarak yabancı bir hocayla anlaşmayı planlıyor. Hasan Arat ve ekibi tüm araştırmalarını tecrübeli ve yabancı teknik direktör üzerine yapıyor. İşte olası adaylar...

-Fabio Cannavaro

-Slaven Bilic

-Jorge Sampaoli

-Van Nistelrooy

-Frank de Boer

-Bruno Genesio

-Stanislav Cherchesov

EN İYİ ORTALAMAYI ŞENOL GÜNEŞ TUTTURDU

EN İYİ ORTALAMAYI ŞENOL GÜNEŞ TUTTURDU

▪️ Şenol Güneş: 15 Maç - 2.13 Puan Ortalaması

▪️ Burak Yılmaz: 6 Maç - 1.00 Puan Ortalaması

▪️ Rıza Çalımbay: 7 Maç - 1.42 Puan Ortalaması

"RIZA ÇALIMBAY'A TÜM EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

"RIZA ÇALIMBAY'A TÜM EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay beşiktaş beşiktaş, iyet
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