Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdi! Yeni hoca kim olacak? İşte Beşiktaş yönetiminin son kararı...

Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Beşiktaş'ta bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların tarihinde ilk kez 16 haftada 3. kez teknik direktörlüğü değişimi yaşanmış oldu.
Beşiktaş, yaşadığı bu ayrılığın ardından bir sezonda 3. kez hoca değiştirmiş oldu. Daha önce Şenol Güneş ve Burak Yılmaz ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Rıza Çalımbay ile de ayrılık kararı aldı.
10 Kasım 2023 tarihinde geçici olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Rıza Çalımbay, bu süre zarfında 7 maça çıktı. Toplamda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı taraftarların eleştiri odağında kalmıştı.
Beşiktaş yönetimi kesin olarak yabancı bir hocayla anlaşmayı planlıyor. Hasan Arat ve ekibi tüm araştırmalarını tecrübeli ve yabancı teknik direktör üzerine yapıyor. İşte olası adaylar...
-Fabio Cannavaro
-Slaven Bilic
-Jorge Sampaoli
-Van Nistelrooy
-Frank de Boer
-Bruno Genesio
-Stanislav Cherchesov
▪️ Şenol Güneş: 15 Maç - 2.13 Puan Ortalaması
▪️ Burak Yılmaz: 6 Maç - 1.00 Puan Ortalaması
▪️ Rıza Çalımbay: 7 Maç - 1.42 Puan Ortalaması
Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.
Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.
Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.