Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! 7 maç sonra ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçına devam edemedi...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti. Futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, siyah - beyazlı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında durumuna bakılan Ghezzal'ın maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi.

Cezayirli yıldız, 45+1. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı ve yedek kulübesinin yolunu tuttu.