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Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık! 7 maç sonra ilk 11'de başlayan Rachid Ghezzal, Trabzonspor maçına devam edemedi...

16.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısında üç gol atılırken, soyunma odasına 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle gidildi. İlk devrenin bitimine doğru ise Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Rachid Ghezzal, maç içerisinde sakatlandı ve kendisini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Cezayirli yıldızın yerine ise Nathan Redmond oyuna girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti. Futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, siyah - beyazlı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'ta 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı.

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Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında durumuna bakılan Ghezzal'ın maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi.

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Cezayirli yıldız, 45+1. dakikada yerini Nathan Redmond'a bıraktı ve yedek kulübesinin yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

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