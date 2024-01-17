Beşiktaş taraftarı Arda Turan'dan özür diledi! Maç sonunda yaptıkları hareket sonrası... ''Bize yakışmadı, Arda bize hep saygı göstermiştir''

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta moraller bir hayli yerine geldi. Karşılaşma boyunca bir dakika bile susmayan taraftarlardan Arda Turan'ı üzecek bir tezahürat geldi.

"SEÇİL ERZAN"

İçinde Arda Turan'ın da bulunduğu birçok futbolcuyu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan adına tezahüratta bulunan Beşiktaş taraftarı ilginç bir şekilde stadyumda bu şekilde bağırmaya başladı. O sözleri duyan Arda Turan bir hayli üzüldü. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların bazıları Arda Turan'dan sosyal medya aracılığı ile özür diledi...

