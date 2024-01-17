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  4. Beşiktaş taraftarı Arda Turan'dan özür diledi! Maç sonunda yaptıkları hareket sonrası... ''Bize yakışmadı, Arda bize hep saygı göstermiştir''

Beşiktaş taraftarı Arda Turan'dan özür diledi! Maç sonunda yaptıkları hareket sonrası... ''Bize yakışmadı, Arda bize hep saygı göstermiştir''

17.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor’u 4-0’lık skorla mağlup ederken, son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlı taraftarlar maçın son anlarında Arda Turan'ın keyfini kaçıracak bir tezahüratta bulundu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Beşiktaş taraftarları Arda Turan'dan sosyal medyada özür diledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ta moraller bir hayli yerine geldi. Karşılaşma boyunca bir dakika bile susmayan taraftarlardan Arda Turan'ı üzecek bir tezahürat geldi.

"SEÇİL ERZAN"

İçinde Arda Turan'ın da bulunduğu birçok futbolcuyu dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan adına tezahüratta bulunan Beşiktaş taraftarı ilginç bir şekilde stadyumda bu şekilde bağırmaya başladı. O sözleri duyan Arda Turan bir hayli üzüldü. Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların bazıları Arda Turan'dan sosyal medya aracılığı ile özür diledi...

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