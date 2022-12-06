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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten antrenman sonrası açıklama! "Cristiano Ronaldo ve Caner Erkin..."

06.12.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valerien Ismael ayrılığının ardından Şenol Güneş'in takımın başına gelişiyle iyi bir grafik yakalayan Beşiktaş, lige verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar Antalya kampındaki hazırlıklarını sürdürürken, tecrübeli çalıştırıcı Güneş, antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş Beşiktaş'a geleceği konuşulan Caner Erkin için net ifadeler kullanırken, Cristiano Ronaldo'yu da es geçmedi. İşte detaylar...

Beşiktaş, basına açık yaptığı antrenmanla Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Takımda genel hava iyi. İlk maçta zorluk olacaktır. İkinci, üçüncü maç daha iyi olacaktır. Hem kupa, hem de lige kadar hazır oluruz. Rachid Ghezzal'ın tedavisine burada devam ediliyor. Umut Meraş yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da sanırım haftaya katılır. İki ayağı arasında kuvvet farkı var. O da arzulu ve istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Genç oyuncular var. Onları belki sonra bırakabiliriz, onların da maçları var.

"TRANSFER İÇİN KONUŞMADIK"

"TRANSFER İÇİN KONUŞMADIK"

Başkan gelecek. Oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil.

"DÜZELTMEK İSTİYORUM"

"DÜZELTMEK İSTİYORUM"

Kamuoyunda "Benden önceki kötü, ben iyiyim" algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağız. Bu oyuncularla devreye kadar her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Beşiktaş'ın felsefesi, kültürü her maçı kazanmaktır. Bizim tek amacımız nasıl rakipleri yenmek için oynayacağız.

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin. Bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. Bakın Dünya Kupası'na, göreceksiniz.

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Caner Erkin Sakatlık son dakika beşiktaş Valerien Ismael beşiktaş,

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