Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten antrenman sonrası açıklama! "Cristiano Ronaldo ve Caner Erkin..."

Beşiktaş, basına açık yaptığı antrenmanla Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımda genel hava iyi. İlk maçta zorluk olacaktır. İkinci, üçüncü maç daha iyi olacaktır. Hem kupa, hem de lige kadar hazır oluruz. Rachid Ghezzal'ın tedavisine burada devam ediliyor. Umut Meraş yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da sanırım haftaya katılır. İki ayağı arasında kuvvet farkı var. O da arzulu ve istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Genç oyuncular var. Onları belki sonra bırakabiliriz, onların da maçları var.
Başkan gelecek. Oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil.
Kamuoyunda "Benden önceki kötü, ben iyiyim" algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz.
Mevcut oyuncularla en iyisini yapacağız. Bu oyuncularla devreye kadar her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Beşiktaş'ın felsefesi, kültürü her maçı kazanmaktır. Bizim tek amacımız nasıl rakipleri yenmek için oynayacağız.
Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin. Bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. Bakın Dünya Kupası'na, göreceksiniz.