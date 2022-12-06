Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten antrenman sonrası açıklama! "Cristiano Ronaldo ve Caner Erkin..."

Takımda genel hava iyi. İlk maçta zorluk olacaktır. İkinci, üçüncü maç daha iyi olacaktır. Hem kupa, hem de lige kadar hazır oluruz. Rachid Ghezzal'ın tedavisine burada devam ediliyor. Umut Meraş yarın öbür gün katılır. Josef de Souza da sanırım haftaya katılır. İki ayağı arasında kuvvet farkı var. O da arzulu ve istekli ama sakatlık riski olmadan çalıştırmak gerekiyor. Genç oyuncular var. Onları belki sonra bırakabiliriz, onların da maçları var.