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Beşiktaş transfer haberleri! Kara-Kartal Chelsea’nin golcüsü için harekete geçti!

11.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alex Teixeira, Rosier, Ghezzal, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Salih Uçan gibi yıldız isimleri kadrosunda toplayan Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ın yokluğunda gol yollarındaki sorunu çözmeyi hedefliyor. Bunun için Premier Lig devi Chelsea’nin kapısını çalacak olan Beşiktaş, yıldız isim için harekete geçti.

Bunun yanında Willian Jose’yi yeniden listeye alan Beşiktaş, orta sahaya bir dünya starını daha getirmenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, İnter’le olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Nainggolan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GOLCÜ İÇİN ÇİFTE ATAK

Forvet transferinde Diego Costa için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için de harekete geçti.
Fanatik'teki habere göre; siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

WİLİAN JOSE YİNE LİSTEDE

WİLİAN JOSE YİNE LİSTEDE
Fotomaç'ın Katalan El Mundo Deportivo gazetesinin dayandırdığı haberine göre; Real Sociedad'ın Willian Jose için yeni teklifler beklediği ifade edildi. Oyuncuya Beşiktaş ve Krasnodar'ın ilgili devam ederken, kulübün golcü yıldız için 6 milyon avro peşin parada ısrarcı olması, görüşmeleri tıkanma noktasına getirmişti. Sociedad'ın şimdilerde bu rakamın taksitler hâlinde ödenmesine sıcak bakması üzerine Jose dosyası yeniden açıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 7. BOMBASI NAİNGGOLAN

BEŞİKTAŞ'IN 7. BOMBASI NAİNGGOLAN
Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katan Beşiktaş, 10 numarada Nainggolan için de çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet’teki habere göre; İnter’le olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki oyuncuya 2,4 milyon avro önerildiği öne sürüldü.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Chelsea
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