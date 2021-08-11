Beşiktaş transfer haberleri! Kara-Kartal Chelsea’nin golcüsü için harekete geçti!

Bunun yanında Willian Jose’yi yeniden listeye alan Beşiktaş, orta sahaya bir dünya starını daha getirmenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, İnter’le olan sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki Nainggolan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GOLCÜ İÇİN ÇİFTE ATAK

Forvet transferinde Diego Costa için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi için de harekete geçti.

Fanatik'teki habere göre; siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak isteyen İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.

WİLİAN JOSE YİNE LİSTEDE Fotomaç'ın Katalan El Mundo Deportivo gazetesinin dayandırdığı haberine göre; Real Sociedad'ın Willian Jose için yeni teklifler beklediği ifade edildi. Oyuncuya Beşiktaş ve Krasnodar'ın ilgili devam ederken, kulübün golcü yıldız için 6 milyon avro peşin parada ısrarcı olması, görüşmeleri tıkanma noktasına getirmişti. Sociedad'ın şimdilerde bu rakamın taksitler hâlinde ödenmesine sıcak bakması üzerine Jose dosyası yeniden açıldı.