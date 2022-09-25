Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan'dan olay yaratan açıklama! "Taraftar affederse gelirim"

Türkiye'de oynadığı dönemde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferiyle dikkat çeken Tolgay Arslan, sarı - lacivertli formayla çıktığı ilk maçta ısınma esnasında armayı öpmüş ve bu hareketiyle siyah - beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti. Kariyerine İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese'de devam eden Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili favorisini belirten Tolgay Arslan, transfer sorusuna ise olay yaratan bir cevap verdi.

A Spor'a konuşan Arslan, 'Taraftar affederse Beşiktaş'a gelirim' dedi.

İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN SÖZLERİ;

"KARİYERİMDEKİ EN ZOR MAÇLARDAN BİRİYDİ"

"Fenerbahçe formasıyla, Beşiktaş'ta oynadığım derbide orası çok zordu. Transfer döneminden sonra Beşiktaş stadyumuna geri döndüm. O maç, kariyerimdeki en zor maçlardan biriydi. Taraftarın tepkisi çok büyüktü."

"KEŞKE DÜRÜM YESEYDİM"

"Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yedin mi" sorusuna Tolgay Arslan, "Keşke yeseydim. Mantıklı düşününce dürümün soyunma odasına ne işi olur? Kimse izin vermez zaten buna. Benim anlamadığım konu buydu. Dürüm soyunma odasına devre arasında giremez ki. Benim için zor bir dönemdi. Ayrıldıktan sonra benim tepkim de iyi değildi. Bugün olsa değiştirirdim. Benim de hatalarım olmuştur. Ama soyunma odasında dürüm ya da başka bir şey yoktu" cevabını verdi.

"BEŞİKTAŞ HEP KALBİMDE OLACAK"

"Unutamadığım an Liverpool golüydü. 4 senelik Beşiktaş maceram inanılmaz geçti, takım inanılmaz kaliteliydi. 2 şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz bir aile ortamı vardı o dönemde, çok mutluydum. Beşiktaş bana çok şey kattı. Hep kalbimde olacak Beşiktaş."

"TARAFTAR AFFEDERSE GELİRİM"

"Taraftar affederse tabii ki gelirim, Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama burada çok mutluyum. Dönmek istemiyorum şu anda öyle bir düşüncem yok"

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Tolgay Arslan'ın 'Taraftar affederse Beşiktaş'a dönerim' sözleri sonrasında Fenerbahçeli taraftarlardan tepki geldi.