Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Suarez'in yeni adresi belli oldu

Dünya basınında Suarez'in yeni takımı gündem konusu oldu. Futbola başladığı Nacional'e transfer olan yıldız oyuncunun devre arasında hangi takıma gideceği resmen belli oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

Ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin çok istediği Suarez, kararını verdi. Hala üst seviyede futbol oynamak istediği için Avrupa'da kalmayı kafaya koyan Suarez kararını değiştirdi.

YENİ ROTASI ABD

Uruguaylı golcü Dünya Kupası’ndan sonra ABD Ligi takımlarından Galaxy’de oynayacak. Hayranlarını da şaşırtan Suarez, para kazanmak için bu kararı verdiği öğrenildi.