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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Suarez'in yeni adresi belli oldu

22.09.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Luis Suarez, futbola başladığı takım olan Nacional'e transfer olmuştu. Devre arasına kadar 6 aylık sözleşme imzalayan Suarez, devre arasında takımdan ayrılacağını transfer olduğu ilk gün zaten açıklamıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Suarez, kariyeri için flaş bir karara imza attı. Yıldız oyuncunun yeni adresi resmen açıklandı.

Dünya basınında Suarez'in yeni takımı gündem konusu oldu. Futbola başladığı Nacional'e transfer olan yıldız oyuncunun devre arasında hangi takıma gideceği resmen belli oldu.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

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Ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin çok istediği Suarez, kararını verdi. Hala üst seviyede futbol oynamak istediği için Avrupa'da kalmayı kafaya koyan Suarez kararını değiştirdi.

YENİ ROTASI ABD

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Uruguaylı golcü Dünya Kupası’ndan sonra ABD Ligi takımlarından Galaxy’de oynayacak. Hayranlarını da şaşırtan Suarez, para kazanmak için bu kararı verdiği öğrenildi.

LUIS SUAREZ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe suarez Jennifer Lopez
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