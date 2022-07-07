Beyazıt Meydanı çevre düzenlemesinde hatalı taş döşenmesi tepki çekiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un önemli meydanlarından Beyazıt'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) çevre düzenlemesi çalışmalarının 3 yıldır tamamlanmaması ve döşenen taşların meydana uygun olmaması uzmanların, vatandaşların ve esnafın tepkisine yol açıyor.

İstanbul kent belleğinin en önemli noktalarından olan meydanın görünümü, 3 yıldır tamamlanamayan inşaat çalışmaları sebebiyle adeta şantiyeyi andırıyor.

Meydandan girişi olan Beyazıt Camisi, Sahaflar Çarşısı ve Kapalıçarşı'yı ziyaret eden vatandaşlar ile turistler şantiyeye dönen alanı kullanamıyor.

Fatih, Süleymaniye, Kapalıçarşı ve Kumkapı yol akslarının da birleşme noktasında bulunduğu için odak olan meydandaki çalışmaların 3 yıldır bir türlü bitirilememesi bölgeye gelen turist sayısının azalmasına yol açıyor, esnafın işlerini de olumsuz etkiliyor.

Çevre düzenlemesi kapsamında hatalı döşendiği gerekçesiyle taşlara tekrardan tıraşlama işlemi yapılması uzmanlar, vatandaşlar ve esnafın tepkisini çekiyor.

- "Bir tasarım hatası yapıldığını düşünüyorum"

Mimar Serkan Akın, AA muhabirine, Türkiye'deki meydan çalışmalarının ve uygulamalarının her zaman problemli olduğunu söyledi.

Beyazıt Meydanı'nda da 1960'lı yıllardan itibaren yapılan düzenlemelerin mimarlık ve kent tarihi açısından tartışmalar doğurduğunu aktaran Akın, burada kot farkı bulunduğunu, Beyazıt Camisi ile İstanbul Üniversitesi kapılarının girişlerinin akslarının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Diğer tarafta da medrese yapılarının bulunduğunu dile getiren Akın, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu yapıların oluşturduğu çevre, merkezi ve tamamlanmış bir meydan algısı oluşturmuyor. Burada, meydanda bulunan kot farkı, bina çeperlerinin farklı akslarda bulunması, tanımlanamayan yaya ve trafik ilişkisi meydanın tasarım kararlarını tartışmalı hale getiriyor. Ayrıca seçilen kent mobilyaları, döşeme kaplamaları ve bitkilendirme kararları da yanlış olunca ölçeği ve öznesi insan olan bir meydan çözümü ortaya çıkmıyor."

Mimar Akın, "Beyazıt Meydanı'ndaki düzenlemede döşenen taş döşemeleri insanların yürümesi için uygun değildir. Bir tasarım hatası yapıldığını düşünüyorum, seçilen taş ve uygulama şekli doğru bir karar değil." değerlendirmesini yaptı.

- "Buraya çok değişik bir taş getirdiler, engelliler geçemiyor"

Bölgede esnaflık yapan Osman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında Beyazıt Meydanı'na geldiğini, projeyi anlattığını, bunun en fazla 6 ay süreceğini söylediğini belirtti.

İnşaatın 2020 yılının Ağustos ayında başlayabildiğini anlatan Dursun, şunları söyledi:

"Ekim, kasım ayı gibi bizim sokağımızı yaptılar. Bizim sokağımız bataklık halde kaldı. Çamur içerisinde geziyorduk, günde iki kere kıyafet değiştiriyorduk. Meydan da yaklaşık bir senedir böyle. Taşlar zaten sıkıntılı. Buraya çok değişik bir taş getirdiler, engelliler geçemiyor. Gelip dönüyorlar. Engelliler burada zıplaya zıplaya gidiyor. Çok sıkıntılı bir taş yaptılar, uzun sürdü. Bir de 6 ay dediler, 1 seneyi geçti."

Düzenlemeden dolayı işlerinin azaldığını ifade eden Dursun, "İşi de geçtim, gerçekten burayı dünyanın her tarafından görmeye geliyorlar ama rezil bir durumla karşılaşıyorlar. Ülke için de kötü bir şey. Turistler için gerçekten kötü bir şey." dedi.

Taşlardan dolayı şikayet olduğu için tıraşlama işlemi yapıldığını düşündüğünü, üniversitenin önündeki tıraşlama işleminin dükkanlarının önüne gelmesi durumunda ürünlerinin kirleneceğini dile getiren Dursun, çevre düzenlemesinde ağaçlandırma yapılmaması ve havuz bulunmamasını da eleştirdi.

Erdem Aras ise çevre düzenlemesinden dolayı 3,5 senedir esnafın sıkıntı çektiğini, taşlardan dolayı yolların kötü olduğunu, müşterilerin yoldan geçerken sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yoldan kimsenin geçmek istemediğini anlatan Aras, "İnsanların yürürken ayağı takılıyor. Eskisi daha iyiydi, yeniye göre. Yapıldı, edildi ama insanlar dikkatli yürüyor. Kışın ortasında insanlar yere düşüyordu." ifadelerini kullandı.

Uzun bir süredir yapılan düzenlemenin hala bitmediğini belirten Aras, bunun en kısa zamanda tamamlanmasını talep etti.

- İmamoğlu, "2-3 ayda bitirilecek bir yer" demişti

2018 yılında başlayan Beyazıt Meydanı Çevre Düzenlemesi çalışmaları seçim dönemi sebebiyle yavaşladı. Yerel seçimlerin ardından İBB yönetimi projeyi revize etti.

Kurmaylarıyla 15 Ağustos 2019'da meydanda inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projenin kısa sürede bitirilmemiş olmasını eleştirmişti.

İmamoğlu, "Burası 2-3 ayda bitirilecek bir yer. Burası o kadar hızlı bitirilir ki elde bir proje var. Bu nedir, yazık günah. Bu zulüm çektirilir mi? Çok yazık. Ayıp yani." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun 9 Mayıs 2020'deki inceleme ziyaretinde ise görevliler, projenin 31 Aralık 2020'de neticelendirileceği bilgisini vermişti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla hızlı hareket ettiklerini belirten İmamoğlu, "Hızlı hareket ediyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar Beyazıt Meydanı, İstanbul Üniversitesi'nin önü ve diğer alanların peyzajıyla, oturma gruplarıyla çok nitelikli bir hale dönüşeceğini düşünüyoruz." demişti.