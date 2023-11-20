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  4. Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan rakip oyuncuya ağza alınmayacak sözler! Sosyal medya hesabından paylaştı

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan rakip oyuncuya ağza alınmayacak sözler! Sosyal medya hesabından paylaştı

20.11.2023 14:04 | Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor'da da başkanlık görevi yapan ve şu an Beylerbeyi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Başkanı olan Tahir Kıran, 11. hafta mücadelesinde oynanan mücadelede rakip takım oyuncusu Olha Ovdiychuk (Maria) için büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Daha önceleri Süper Lig'de Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un da başkanlığını yapan ve şu sıralar Beylerbeyi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nda başkanlık görevini yürüten Tahir Kıran ligin 11. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları mücadele sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

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Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Olha Ovdiychuk'un (Maria) yerde kaldığı pozisyon sonrası paylaşımda bulunan Kıran, bu ismi hedef alırken "Yatarak ancak o... kazanır Maria" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN SERT AÇIKLAMA

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ABB Fomget Kulübü'nden Tahir Kıran'ın bu paylaşımına yanıt gecikmezken, yapılan paylaşımda "Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Birçok sosyal medya kullanıcısı da Tahir Kıran'a tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
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Küfür Tahir Kıran son dakika Çaykur Rizespor süper li
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