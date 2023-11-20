Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan rakip oyuncuya ağza alınmayacak sözler! Sosyal medya hesabından paylaştı

Daha önceleri Süper Lig'de Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un da başkanlığını yapan ve şu sıralar Beylerbeyi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nda başkanlık görevini yürüten Tahir Kıran ligin 11. haftasında oynanan ve 1-0 mağlup oldukları mücadele sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Fomget Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncusu Olha Ovdiychuk'un (Maria) yerde kaldığı pozisyon sonrası paylaşımda bulunan Kıran, bu ismi hedef alırken "Yatarak ancak o... kazanır Maria" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN SERT AÇIKLAMA

ABB Fomget Kulübü'nden Tahir Kıran'ın bu paylaşımına yanıt gecikmezken, yapılan paylaşımda "Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Birçok sosyal medya kullanıcısı da Tahir Kıran'a tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

