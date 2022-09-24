Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi'nin açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Kavaklıdere Yaşam Vadisi’nin 3, 4 ve 5. etabının açılışında konuşan İmamoğlu, yaşam vadilerinin insanların yaşama dair ümitlerini arttırdığını söyledi.

Yaşam vadilerinin her yaştan vatandaşa güzel olanaklar sunduğunu anlatan İmamoğlu, bu alandaki projelerini sürdüreceklerini bildirdi.

İmamoğlu, İstanbul'a 3 yılda 5 yaşam vadisi kazandırdıklarını, 10’dan fazla bölgede de yapımına devam ettiklerini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya değinen İmamoğlu, "Saçma sapan bir dava ile bile bizi mahkum etmeye çalışan aklı, gülerek seyrediyorum. Ülkemize, hukuka, adalete yazık ediyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü İstanbullu 16 milyon insanımız var. Dürüst insanlar bu ülkede kazanmaya devam edecek. Gücümü ve enerjimi sizlerden aldım, almaya devam ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından kurdele keserek yaşam vadisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Ekrem İmamoğlu, golf arabasıyla yaşam vadisinde tur attı.