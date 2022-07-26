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  4. Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

26.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi'nde bulunan römorkörde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, tersane içindeki bir römorkörün yakıt tankında yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle römorkörde hasar oluştu.

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü

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