Beyonce ve Jay-Z reklam kampanyası için kamera karşısında

Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Beyonce ve Jay-Z, mücevher markası Tiffany & Co’nun reklam kampanyası için poz verdi.
30 MİLYONLUK ELMASLA KAMERA KARŞISINDA
39 yaşındaki Beyonce, 51 yaşındaki eşi jay-Z ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn’ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti.
Beyonce, uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıttı.
Audrey Hepburn, 1961'de Tiffany'de Kahvaltı filminin tanıtım fotoğrafları için giydiği dar siyah elbise ve uzun eldivenleriyle hafızalara kazındı.
Kıyafeti kadar Beyonce’nin asıl tanıtmakta olduğu mücevheri ön plandaydı. Ünlü şarkıcı, boynunda, 1878'de Güney Afrika'da çıkarılan ve ham haliyle 284 karat olarak keşfedilen en büyük sarı elmaslardan biri olan 128.54 karat Tiffany Sarı Elmas'ı taşıdı.
Beyonce, 30 milyon dolarlık elması bugüne kadar takan dördüncü kişi oldu.
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