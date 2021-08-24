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Beyonce ve Jay-Z reklam kampanyası için kamera karşısında

24.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Beyonce, boynunda 30 milyon dolarlık özel elmasla Audrey Hepburn'ü taklit etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Beyonce ve Jay-Z, mücevher markası Tiffany & Co’nun reklam kampanyası için poz verdi.

30 MİLYONLUK ELMASLA KAMERA KARŞISINDA

39 yaşındaki Beyonce, 51 yaşındaki eşi jay-Z ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn’ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti. Beyonce, uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıttı.
Audrey Hepburn, 1961'de Tiffany'de Kahvaltı filminin tanıtım fotoğrafları için giydiği dar siyah elbise ve uzun eldivenleriyle hafızalara kazındı.
Kıyafeti kadar Beyonce’nin asıl tanıtmakta olduğu mücevheri ön plandaydı. Ünlü şarkıcı, boynunda, 1878'de Güney Afrika'da çıkarılan ve ham haliyle 284 karat olarak keşfedilen en büyük sarı elmaslardan biri olan 128.54 karat Tiffany Sarı Elmas'ı taşıdı.
Beyonce, 30 milyon dolarlık elması bugüne kadar takan dördüncü kişi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Jay-Z
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