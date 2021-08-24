Beyonce ve Jay-Z reklam kampanyası için kamera karşısında

39 yaşındaki Beyonce, 51 yaşındaki eşi jay-Z ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn’ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti. Beyonce, uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıttı.

Kıyafeti kadar Beyonce’nin asıl tanıtmakta olduğu mücevheri ön plandaydı. Ünlü şarkıcı, boynunda, 1878'de Güney Afrika'da çıkarılan ve ham haliyle 284 karat olarak keşfedilen en büyük sarı elmaslardan biri olan 128.54 karat Tiffany Sarı Elmas'ı taşıdı.