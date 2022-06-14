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Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

14.06.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı ilçesinde bir ev, yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde Ali Tiftik’e ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yangının diğer evlere sıçramaması için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarında itfaiyeye yardım ettiğini belirtti.

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

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