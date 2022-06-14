Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yangının diğer evlere sıçramaması için mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarında itfaiyeye yardım ettiğini belirtti.

Alınan bilgiye göre, Üreğil Mahallesi'nde Ali Tiftik’e ait evde, kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beypazarı’nda bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

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