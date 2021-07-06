Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle sosyal medyayı salladı

Ekranların unutulmaz dizisi Bez Bebek’te canlandırdığı Yağmur karakteriyle genç yaşta şöhreti yakalayan Asena Keskinci, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Artık 19 yaşında genç bir kız olan oyuncu, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan oyuncunun fotoğraf çekiminin 10 saat sürdüğü belirtildi.