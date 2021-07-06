Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle sosyal medyayı salladı

Ekranların unutulmaz dizisi Bez Bebek’te canlandırdığı Yağmur karakteriyle genç yaşta şöhreti yakalayan Asena Keskinci, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Artık 19 yaşında genç bir kız olan oyuncu, geçtiğimiz gün özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan oyuncunun fotoğraf çekiminin 10 saat sürdüğü belirtildi.
KIRMIZILAR İÇİNDE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci artık büyüdü.
20 yaşında olan genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Asena Keskinci, Ahlat Ağacı ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi sinema filmlerinde de rol aldı.
Birçok projede yer alan Keskinci, şimdilerde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda oyunculuk öğrenimine devam ediyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Asena Keskinci, değişimini gözler önüne seriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum