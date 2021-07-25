Bez Bebek'le ünlenen Asena Keskinci bikinili pozlarıyla dikkat çekti

Her anını takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Birden fazla bikini ve mayo giyen oyuncu pozlarını takipçileriyle de paylaştı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde oynadı.