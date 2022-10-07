BİLECİK/BALIKESİR (AA) - Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.
Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.
Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.
- Balıkesir
Balıkesir’de başta tarihi Zağnos Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.
Zağnos Paşa Camisi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.
Tarihi camide Mevlit Kandili'nin önemine ilişkin vaaz verildi.
Cami çıkışı hayır gerçekleştirmek isteyenler cemaate lokum, gül suyu ve çikolata ikram etti.
Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili idrak edildi
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