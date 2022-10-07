Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili idrak edildi

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