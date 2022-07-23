İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Bilecik-Bozüyük kara yolunda Bozüyük yönüne peş peşe seyreden 11 AG 335 plakalı saman yüklü kamyonet, 11 AAR 400 ve 42 AJT 829 plakalı iki tır ile 43 EN 649 plakalı minibüs çarpıştı.

Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

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