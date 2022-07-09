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Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

09.07.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı evleri su bastı, ağaçlar devrildi, bazı otomobiller sular altında kaldı.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, şehir merkezinde birçok noktada su baskınlarına neden oldu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir binanın zemin katı suyla doldu. Evdeki bir grup genç, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı. Sular altında kalan dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Şehir merkezinin farklı noktalarında zemin ve bodrum katlarındaki daireleri su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir alt geçitte su birikintisi oluşması nedeniyle bir otomobil suyun içinde kaldı. Otomobilde bulunan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi tarafından otomobille birlikte kurtarıldı.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği yollarda çökmeler meydana geldi. Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan bir ağaç, iki katlı bir evin çatısına devrildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Eski otogar mevki ile Şeyh Edebali Türbesi yolu üzerinde de şiddetli yağış nedeniyle yolun adeta dereye dönmesi sonucu çökmeler meydana geldi. Polis, şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı.

Bilecik Belediyesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine su baskını meydana gelen evler ile çöken yollarda onarım çalışması başlattı.

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

Bilecik'te şiddetli yağış ve fırtına hasara yol açtı

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