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Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

02.09.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçiler için alternatif ürün olarak yürütülen proje kapsamında oluşturulan aronya bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

"Antioksidan Kaynağı Aronya Yayım Projesi" kapsamında Bilecik Valiliği, Osmaneli Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Adliye köyünde çiftçi Osman Nuri Kutlu tarafından 6 bin 660 fidan dikilen 3 dönüm alanda hasat yapıldı.

Hasat öncesi Ziraat Mühendisi Derya Helvacı Çetin'den bilgi alan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki yüksek rakımlı bir köyde aronyanın yetiştiğine tanıklık ettiklerini söyledi.

Aronyanın başlangıçta 3 dönüme ekilmiş olsa da ilçenin geleceğine yönelik büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Ünal, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da aronya yetiştiriciliğinin iki yıl önce başladığını aktardı.

Şu anda il genelinde 135 dekara ulaştıklarını bildiren Yoldaş, "Bu da bizim için çok memnuniyet verici sonuç. İlimizde üretmiş olduğumuz bu aronya bitkisi özellikle piyasada çok kabul gören, kilogramı 90 ila 130 liradan satışı yapılan bir ürün. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziraat Mühendisi Derya Helvacı Çetin ise Adliye köyünün toprak yapısı elverişli olduğu için iyi verim alındığını dile getirdi.

Kuru aronyanın kilogramının 400-450 liradan satıldığını ifade eden Çetin, "Bu da çiftçilerimize oldukça güzel kazanç sağlamaktadır. Kurumum adına çiftçimiz Osman Nuri Kutlu'ya hayırlı olmasını, bundan sonraki sezonlarda da inşallah bereketli geçirmesini dilerim." diye konuştu.

Kutlu, yetiştirdiği aronyayı toplamanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Hasat etkinliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ile Adliye Köyü Muhtarı Ayhan Demirci de yer aldı.

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

Bilecik'te tarımda alternatif ürün aronyanın hasadı yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Üretici Osmaneli aronya destek hasat proje

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