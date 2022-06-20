YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

20.06.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazaryeri ilçesindeki yağıştan tarımsal ürünler de etkilendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede, esnaf iş yerlerine giren suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Dolu yağışı nedeniyle bazı tarım ürünlerinin olumsuz etkilendiği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı ifade edildi.

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

- Pazaryeri ilçesindeki yağıştan tarımsal ürünler de etkilendi

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bilecik'te yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yağmur

Bilecik Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:07
İkindi
17:05
Akşam
20:39
Yatsı
22:27
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.