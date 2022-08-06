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Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

06.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halindeki Ramazan K. idaresindeki 11 AAV 409 plakalı kamyonet ile İsa Z. idaresindeki 42 AKT 265 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada araç sürücüleriyle otomobilde yolcu olarak bulunan Cafer Z. yaralandı.

Araçta sıkışan Cafer Z. itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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kaza

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