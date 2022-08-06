BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde seyir halindeki Ramazan K. idaresindeki 11 AAV 409 plakalı kamyonet ile İsa Z. idaresindeki 42 AKT 265 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada araç sürücüleriyle otomobilde yolcu olarak bulunan Cafer Z. yaralandı.
Araçta sıkışan Cafer Z. itfaiye ekiplerince otomobilin kapısı kesilerek çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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