Billboard Müzik Ödülleri'nde iddialı tarzlar! Doja Cat göğüs ucu detayıyla herkesi geride bıraktı

2022 Billboard Müzik Ödülleri, dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Gecede Mary J. Blige, Travis Scott gibi pek çok yıldız sahne aldı. Billboard 2022 Ödülleri'ne ünlü isimler de akın etti. Kırmızı halıda dekoltelerin yarıştığı gecede öne çıkan isimlere gelin birlikte bakalım...

DEKOLTELER YARIŞTI

Gecenin yıldızı, 7 ödülü kucaklayan Olivia Rodrigo oldu. Kanye West 6 ödül, Drake ve Justin Bieber 5'er ödül, Taylor Swift ise 4 ödülle bu yılki ödül gecesinin kazananları oldu.

Ödüllerden çok tabii ki ünlü isimlerin kırmızı halı stilleri dikkat çekti.

Kylie Jenner, rap'çi sevgilisi Travis Scott'a eşlik etti gecede. Üzerindeki baskılı elbise ise bütün dikkatleri genç dolar milyarderinin üzerine çekti. Gecede Kylie Jenner'ın bu kadar konuşulmasının bir başka nedeni de ikinci bebeğini dünyaya getirdikten kısa süre sonra eski formuna kavuşmasıydı.

Megan Fox ile bir süre önce nişanlandığı Machine Gun Kelly, gecede renk uyumu sergiledi.