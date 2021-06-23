Billie Eilish özür diledi! "Dehşete düştüm ve utandım"

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish'in TikTok'ta, ABD'li rapçi Tyler The Creator'ın şarkısı Fish'te geçen Asya karşıtı bir söylemde bulunduğu bir video paylaşıldı.

Billie Eilish

Olaydan sonra Eilish'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Videolarda 13 veya 14 yaşlarında olduğunu söyleyen Billie Eilish, o dönemlerde bu hakaretin aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini dile getirdi.

"DEHŞETE DÜŞTÜM" Takipçilerinden özür dileyen Grammy ödüllü şarkıcı, "Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum.

Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi.

O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz" ifadelerini kullandı.