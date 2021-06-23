MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Billie Eilish özür diledi! "Dehşete düştüm ve utandım"

Billie Eilish özür diledi! "Dehşete düştüm ve utandım"

23.06.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, Asya karşıtı bir söylemde bulunduğu videonun ortaya çıkmasından sonra açıklamada yaptı. Takipçilerinden özür dileyen Eilish, "Dehşete düştüm ve utandım" dedi

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish'in TikTok'ta, ABD'li rapçi Tyler The Creator'ın şarkısı Fish'te geçen Asya karşıtı bir söylemde bulunduğu bir video paylaşıldı.

Billie Eilish

Olaydan sonra Eilish'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Videolarda 13 veya 14 yaşlarında olduğunu söyleyen Billie Eilish, o dönemlerde bu hakaretin aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini dile getirdi.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

"DEHŞETE DÜŞTÜM"
Takipçilerinden özür dileyen Grammy ödüllü şarkıcı, "Dehşete düştüm ve utandım. Bu kelimeyi ağzıma aldığım için için kusmak istiyorum.
Bu şarkı, çevremde hiç kimse tarafından kullanılmadığı için bu kelimeyi duyduğum tek yerdi.
O zamanki cehaletim ve yaşım ne olursa olsun, hiçbir şey bu hakaretin incitici olduğu gerçeğini aklayamaz" ifadelerini kullandı.
19 yaşındaki şarkıcı, ırkçı olduğuyla ilgili çıkan söylentilerin onu üzdüğünü belirtirek, "Sadece inanmakla kalmıyorum, aynı zamanda kapsayıcılık, nezaket, hoşgörü ve eşitlik adına savaşmak için platformumu kullanmaya çalışıyorum.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tiktok Billie Eilish
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Gören ekipleri aradı! Profesör ölü bulundu

Gören ekipleri aradı! Profesör ölü bulundu

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Koronavirüs aşısı kısır yapıyor mu? İşte yanıtı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.