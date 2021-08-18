Bilun Dohmen şimdilerde ne yapıyor? Her şeyini bırakıp köye taşınmıştı: Çiftliğine hırsız girince...

Eski manken Bilun Dohmen'in şimdilerde ne yaptığı ve ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu. 20 sene boyunca İtalya, Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi pek çok ülkede podyuma çıkmış olan yıldız isim, mutluluğu köy hayatında bulmuştu.