Bilun Dohmen şimdilerde ne yapıyor? Her şeyini bırakıp köye taşınmıştı: Çiftliğine hırsız girince...

Eski manken Bilun Dohmen'in şimdilerde ne yaptığı ve ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu. 20 sene boyunca İtalya, Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi pek çok ülkede podyuma çıkmış olan yıldız isim, mutluluğu köy hayatında bulmuştu.
BİLUN DOHMEN ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?
90'lı dönemlerde çokça takip edilen ünlü mankenlerden Bilun Dohmen'in seneler sonra neler yaptığı merak konusu oldu.
Sevilen ismin 8 sene önce köy hayatı yaşamaya başladığı ve ekranlardan uzakta bir yaşam sürdüğü biliniyor.
Dohmen'in köy yaşamına başlamasının ardından başına gelmeyen kalmamıştı. Bir dönem podyumların yıldızı olan isim Bilun Dohmen; koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi pek çok hayvan beslemekteydi.
Ancak Dohmen, evine giren hırsızlar yüzünden köydeki evini satılığa çıkarmıştı.
Evi 3 defa soyulan ismin koyunları, keçileri ve tavukları da çalınmıştı.
Talihsiz olaylar sonrası endişelenen Dohmen, doğal yaşama veda ederek yeniden Bodrum merkeze yerleşti.
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