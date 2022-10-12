BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde ilçe kırsalındaki arazide arama yapıldı.
Aramada, 5 tarlada 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir, 645 bin 313 kök skunk, 406 kilo 600 gram kubar esrar, 17 kilo 900 gram toz esrar ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi.
Bingöl'de 3 milyon 185 bin 445 kök kenevir ele geçirildi
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