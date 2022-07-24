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Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

24.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de aynı soyadını taşıyan birbirleriyle akraba iki aile arasında yaklaşık 35 yıldır süren kan davası kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Barasi soyadından amca çocukları olan iki aile arasında 1987 yıllarında arazi anlaşmazlığı sonucunda 2 kişinin ölümüne neden olan kan davasının sona erdirilmesi için Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekilerin katılımıyla bir düğün salonunda barış yemeği programı düzenledi.

Arıkan, programda yaptığı konuşmada, insanların nefsi gereği yanlış yapabildiğini söyledi.

Önemli olanın bu hatalardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

"Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kendi aileleri arasında kan davalarını sonlandırdığını biliyoruz. Bu gerçekten bizim için önemli bir gösterge. Onun yaptığı her davranışı hepimizin takip etmesi, önemsemesi gereken bir durum. Hataları büyütmeyip, bağışlayıp güzellikleri öne çıkarmamız gerekir. Toplumda huzur çok önemli, bu huzura hep beraber katkı sunacağız. Bu programı düzenlenmesine vesile olan herkese teşekkür ederiz."

İl Müftüsü Mustafa Topal da Bingöl halkının başının Şerafettin Dağları gibi dik olduğunu ifade ederek, "Barasi ailesi şeytana prim vermedi, Allah'a ve peygambere kulak verdi. Bir araya gelmenizden Allah da razı." dedi.

Konuşmaların ardından iki aile mensupları el sıkıştı ve dua edildi.

Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muzaffer Çakar ve kanaat önderleri katıldı.

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli olan aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

Bingöl'de 35 yıldır husumetli aileler barıştırıldı

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