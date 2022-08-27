Bingöl'de ayarı ve gramı düşürülmüş altın sattığı iddiasıyla 4 zanlı Artvin'de yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kuyumculara ayarı ve gramı düşürülen altınları değerinden yüksek fiyatla sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli Artvin'de gözaltına alındı.

Bingöl Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yaşar Devran, Yenişehir Mahallesi'ndeki iş yerinde 2 kadından 4 tam altın satın aldı.

Daha sonra kuyumcuların olduğu mesajlaşma grubundan dolandırıcılık uyarısı yapılması üzerine Devran, aldığı altınların ayarı ve gramının düşürüldüğünü tespit etti.

Devran'ın şikayetinin ardından Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri zanlıların bu şekilde kentteki başka kuyumculara da altın sattığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma sonucu 2'si kadın 4 şüpheli Artvin'in Hopa ilçesinde yakalandı.

Dernek Başkanı Devran, gazetecilere, 4 altın satın aldığını anlatarak, "Böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Şikayetçi oldum. Emniyet güçleri tarafından Hopa ilçesinde yakalandılar. Bir tam altın normalde 7 bin lira, ben bir altından 1600 lira zarar ettim. Çok büyük miktarda kazanç elde ediyorlar. İş yeri kalabalıktı. Kadın oldukları için güvenerek altınları aldım." diye konuştu.