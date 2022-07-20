YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

20.07.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidal köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Solhan Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:02
Öğle
12:29
İkindi
16:23
Akşam
19:47
Yatsı
21:24
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.