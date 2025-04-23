Mauro Icardi ile Jayden Oosterwolde arasında karşılıklı sert göndermeler! Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

Galatasay'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından birden fazla paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ICARDI FENERBAHÇELİ OYUNCUYA GÖNDERMEDE BULUNDU

Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından uzak kalan 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; geçen sezon 37. haftada Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kendi sevincini yapan Jayden Oosterwolde'yi paylaştı.

OOSTERWOLDE'DEN SERT CEVAP

Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, Arjantinli forvetin gönderilerine sert cevap verdi. Oostwerolde, sosyal medya hesabından photoshop tekniği kullanılarak Icardi'nin kafasındantasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.