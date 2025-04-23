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  4. Mauro Icardi ile Jayden Oosterwolde arasında karşılıklı sert göndermeler! Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

Mauro Icardi ile Jayden Oosterwolde arasında karşılıklı sert göndermeler! Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.04.2025 20:18
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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından kendisini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

Mauro Icardi ile Jayden Oosterwolde arasında karşılıklı sert göndermeler! Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasay'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, sosyal medya hesabından birden fazla paylaşım yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

ICARDI FENERBAHÇELİ OYUNCUYA GÖNDERMEDE BULUNDU

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Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından uzak kalan 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; geçen sezon 37. haftada Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kendi sevincini yapan Jayden Oosterwolde'yi paylaştı.

OOSTERWOLDE'DEN SERT CEVAP

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Sarı-lacivertli ekibin 23 yaşındaki sol beki Jayden Oosterwolde, Arjantinli forvetin gönderilerine sert cevap verdi. Oostwerolde, sosyal medya hesabından photoshop tekniği kullanılarak Icardi'nin kafasındantasma ile tuttuğu bir görseli paylaştı.

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