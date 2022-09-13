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Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

13.09.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniyazı köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl orman işletme müdürlüğü

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