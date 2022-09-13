BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniyazı köyü kırsalında, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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