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Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

04.09.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır hasar gördü.

Merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle bir ahırda başlayan yangın, saman ve otların tutuşmasıyla 5 ahıra daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Yangında, 6 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de çıkan yangında 6 ahır kullanılamaz hale geldi

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl İtfaiye ahır

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