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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

18.06.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçebaşı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Bingöl

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