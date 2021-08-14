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Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

14.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.

Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan bazı kişilerin sel sularının geçtiği dereden balık tutması dikkati çekti.

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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