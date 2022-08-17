YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

17.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde Urartu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Sebeterias​​​​​​​ Kalesi'nde tarihi dokunun ortaya çıkarılması için sondaj kazısı başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen tarihi kalenin kalıntıları Murat Nehri kenarında bulunuyor.

Ortaçağ döneminde de kullanıldığı değerlendirilen kalede Elazığ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi ile Bingöl ve Genç belediyelerinin desteğiyle sondaj kazısına başlandı.

15 ila 20 gün devam etmesi düşünülen sondaj kazısı ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak, kale ile ilgili bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, gazetecilere, Bingöl'de henüz müze kurulmadığından dolayı bu yöndeki hizmetlerin Elazığ Müzesi'nde yürütüldüğünü söyledi.

Yazar, "Kazı başlatmak için ön çalışma, bir tespit çalışması yapıyoruz. Bugün ilk kazmayı vurduk. Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Üniversitesi, Elazığ Müzesi, Bingöl Belediyesi ve Genç Belediyesinin destek ve katkılarıyla bu çalışmayı başlattık. Burada bir kazı başlatmak için gerekli tespitler yapıldıktan sonra asıl çalışma başlayacak." diye konuştu.

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Bingöl'deki Sebeterias Kalesi'nin tarihi dokusu ortaya çıkarılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bingöl kazı

Bingöl Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:26
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:18
Yatsı
20:44
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Yarı çıplak bir şekilde arabanın üzerinde uyudu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.