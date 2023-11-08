Bir anda timsah saldırısına uğradı, hayvanı ısırıp canını kurtardı! Hayatta kalmasını sağlayan o hamle şaşkına çevirdi

O KAÇTI, TİMSAH TAKİP ETTİ

Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti. Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".