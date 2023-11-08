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    4. Bir anda timsah saldırısına uğradı, hayvanı ısırıp canını kurtardı! Hayatta kalmasını sağlayan o hamle şaşkına çevirdi

    Bir anda timsah saldırısına uğradı, hayvanı ısırıp canını kurtardı! Hayatta kalmasını sağlayan o hamle şaşkına çevirdi

    08.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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    Avustralyalı çiftçi Colin Deveraux, göl kenarında 3,2 metrelik bir tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Çiftçi hayatını kurtarmak için cansiperane bir mücadele verip timsahla boğuştu. Çiftçiyi içine düştüğü umutsuz dehşetten kurtaran hamle ise timsahı ısırması oldu! Timsahın derisinin sert olduğuna dikkat çeken Deveraux, şaşkına çeviren detayları anlattı.

    Hiç beklemediği anda timsah saldırısına uğrayan çiftçi bir daha bataklık ve göl kenarlarında eskisi gibi dolaşmamayı düşünüyor. Timsahla mücadelesinde canını kurtarmak için ısırma denemesinin timsahın gözüne denk gelmesi ise Deveraux'yü hayatta tutan hamle oldu. Deveraux timsahın kendisini takip ettiği dehşet dolu anları da anlattı.

    Günün Trend Haberleri

    TİMSAHLA BOĞUŞMA! HAYATTA KALDIĞI İÇİN ŞANSLIYDI

    O KAÇTI, TİMSAH TAKİP ETTİ

    O KAÇTI, TİMSAH TAKİP ETTİ

    Olay Finniss Nehri yakınlarındaki bir gölde yaşandı. Deveraux, göl kenarında durup balıklara bakarken bir timsah onu sağ ayağından yakaladı ve suya çekti. Deveraux önce sol ayağıyla timsahın kaburgalarına vurmaya çalıştı ve sonra timsahı gözünden ısırdı: "Garip bir pozisyondaydım... Şans eseri dişim onun göz kapağına denk geldi ve ısırdım. Derisi çok kalındı. Ama ısırdım ve o da beni bıraktı".

    Deveraux ardından koşarak arabasına doğru kaçtığını, timsahın kendisini dört metre kadar takip ettikten sonra durduğunu söyledi. Daha sonra aracındaki havlu ve iplerin yardımıyla kanayan bacağına turnike yaptığını ve kardeşinin onu 130 km uzaklıktaki Royal Darwin Hastanesi'ne götürdüğünü anlattı.

    "BAŞKA YERİMDEN ISIRSAYDI ÇOK FARLI OLURDU"

    "BAŞKA YERİMDEN ISIRSAYDI ÇOK FARLI OLURDU"

    Şanslı olduğunu kabul eden Deveraux, "Beni başka bir yerimden ısırmış olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi" dedi. Çiftçi olay sayesinde "gözünün açıldığını", bundan sonra bataklık ve göl kenarlarında eskisi gibi dolaşamayacağını söyledi.

    BÖLGEDEKİ TİMSAHLAR YASAL KORUMA ALTINDA

    BÖLGEDEKİ TİMSAHLAR YASAL KORUMA ALTINDA

    Timsahlar, Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde önemli bir yere sahip. Dünyada yabandaki en büyük timsah popülasyonu bu bölgede bulunuyor ve yasayla korunuyorlar. Sayılarının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

    Tatlı su timsahları daha küçük ve daha az agresifken, tuzlu su timsahları 6 metreye kadar büyüyebiliyor. Bu timsahlar balık, kuş, yaban domuzu, kaplumbağa ve büyükbaş hayvanlarla besleniyor.


    Kaynak: BBC Türkçe

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    Anahtar Kelimeler:
    timsah

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