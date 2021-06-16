Bir dönem adları seks kasetleri ile anılmıştı! İşte seks kasetlerine adı karışan ünlü isimler

Yıllarca yaptıkları şarkılar ve oynadıkları roller ile adından söz ettiren birçok yıldız isim, bir zamanlar seks skandalları gündeme geldi. Ekran önündeki hayatlarının dışında özel hayatları ile de merak konusu olan ünlü isimlerin başından geçen o ilginç seks skandalları kariyerlerini olumsuz etkiledi. İşte seks kasetleri ortaya çıkan dünyaca ünlü isimler...

İşte adları seks skandalına karışan dünyaca ünlü isimler

CARMEN ELECTRA Dönemine damgasını vuran ünlü model ve oyuncu Carmen Electra'da zamanında seks kaseti ile başı ağrımıştı. Sarhoşken çekildiği anlaşılan görüntülerde Electra, çırılçıplak görülüyor. Modelin sarhoş olduğu biliniyor ancak görüntüleri internete kimin sızdırdığı halen bilinmiyor.

LEİNGHTON MEESTER Gossip Girl dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncunun kendini çıplak olarak çektiği görüntülerin bulunduğu seks kasedi ortaya çıkmıştı.

HEİDİ MONTAG Boşandığı eşi Pratt'in, kendisi ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edilmişti.

PAMELA ANDERSON 1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantazi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış ve internete sızdırılmıştı.