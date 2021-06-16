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Bir dönem adları seks kasetleri ile anılmıştı! İşte seks kasetlerine adı karışan ünlü isimler

16.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü birçok yıldız ismin başına gelen büyük olaylardan biride ortaya çıkan seks kasetleri oldu. Müzik ve televizyon dünyasında büyük bir kariyere ulaşan çokça ünlü isim bir dönem adları seks kasetleri anılmaya başlandı. Listede Kendra Wilkinson'dan Shakira'ya kadar birçok yıldız ismin adı yer aldı. İşte bir dönem seks kasetlerine adı karışan o ünlü isimler...

Yıllarca yaptıkları şarkılar ve oynadıkları roller ile adından söz ettiren birçok yıldız isim, bir zamanlar seks skandalları gündeme geldi. Ekran önündeki hayatlarının dışında özel hayatları ile de merak konusu olan ünlü isimlerin başından geçen o ilginç seks skandalları kariyerlerini olumsuz etkiledi. İşte seks kasetleri ortaya çıkan dünyaca ünlü isimler...

İşte adları seks skandalına karışan dünyaca ünlü isimler

CARMEN ELECTRA

CARMEN ELECTRA
Dönemine damgasını vuran ünlü model ve oyuncu Carmen Electra'da zamanında seks kaseti ile başı ağrımıştı. Sarhoşken çekildiği anlaşılan görüntülerde Electra, çırılçıplak görülüyor. Modelin sarhoş olduğu biliniyor ancak görüntüleri internete kimin sızdırdığı halen bilinmiyor.

LEİNGHTON MEESTER

LEİNGHTON MEESTER
Gossip Girl dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncunun kendini çıplak olarak çektiği görüntülerin bulunduğu seks kasedi ortaya çıkmıştı.

HEİDİ MONTAG

HEİDİ MONTAG
Boşandığı eşi Pratt'in, kendisi ile evliliklerinde çektikleri seks kasetini satmak için Los Angeles'da ünlü porno film şirketi Vivid ile görüştüğü iddia edilmişti.

PAMELA ANDERSON

PAMELA ANDERSON
1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantazi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış ve internete sızdırılmıştı.

KİM KARDASHİAN

KİM KARDASHİAN
Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian ve bir dönem sevgili olduğu Ray J'nin de seks kaseti internete düşmüştü. Bu görüntüleri bilerek çektiklerini itiraf eden Kim ve sevgilisinin eski kasetlerinin bazı yerlerini kırparak gündem yaratmaya çalıştığı ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Shakira
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