Bir döneme damga vuran Kelly Brook son haliyle dikkat çekti! 'Düşük' itirafı

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook bir döneme damga vurdu. Ardından evlenerek gözlerden uzak yaşama kararı aldı.
Kelly Brook bir programa katılarak son haliyle gündeme geldi.
Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook (45), önceki ilişkilerinde yaşadığı düşük deneyimlerinin ne kadar travmatik ve yıkıcı olduğunu açıkladı. Brook, eşi Jeremy Parisi ile olan evlilikleri hakkında konuşarak, "Çocuk sahibi olmamak, bizim terciğimiz" dedi.
Kelly, eşi Jeremy ile birlikte "güzel bir hayat" sürdüklerini ve çocuk sahibi olma çabalarından dolayı bir "yük" altında olmadıklarını belirtti.
Ancak, Kelly Brook, önceki ilişkilerinde yaşadığı deneyimlere de değindi. IVF (tüp bebek) tedavisi görmek ve düşük yaşamak gibi zorlayıcı süreçlerin kendisinde bıraktığı travmadan bahsetti:
"Şu anda çocuk sahibi olmamayı tercih ediyorum, bu, hiç düşünmediğimiz bir şeydi ve bunun bir tabu olmaması gerektiğini düşünüyorum."
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