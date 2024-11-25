Bir döneme damga vuran Kelly Brook son haliyle dikkat çekti! 'Düşük' itirafı

Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook (45), önceki ilişkilerinde yaşadığı düşük deneyimlerinin ne kadar travmatik ve yıkıcı olduğunu açıkladı. Brook, eşi Jeremy Parisi ile olan evlilikleri hakkında konuşarak, "Çocuk sahibi olmamak, bizim terciğimiz" dedi.