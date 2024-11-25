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  4. Bir döneme damga vuran Kelly Brook son haliyle dikkat çekti! 'Düşük' itirafı

Bir döneme damga vuran Kelly Brook son haliyle dikkat çekti! 'Düşük' itirafı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 09:04
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Doksanlı yıllardaki pin-up fotoğraf çekimleri sayesinde ünlenen ve büyük bir hayran kitlesi olan Kelly Brook son haliyle dikkat çekti. Kıvrımlı model özel hayatına dair yaptığı 'düşük' itirafıyla da adından söz ettirdi.

Asıl adı Kelly Ann Parsons olan İngiliz model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Kelly Brook bir döneme damga vurdu. Ardından evlenerek gözlerden uzak yaşama kararı aldı.

Kelly Brook bir programa katılarak son haliyle gündeme geldi.

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Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook (45), önceki ilişkilerinde yaşadığı düşük deneyimlerinin ne kadar travmatik ve yıkıcı olduğunu açıkladı. Brook, eşi Jeremy Parisi ile olan evlilikleri hakkında konuşarak, "Çocuk sahibi olmamak, bizim terciğimiz" dedi.

Kelly, eşi Jeremy ile birlikte "güzel bir hayat" sürdüklerini ve çocuk sahibi olma çabalarından dolayı bir "yük" altında olmadıklarını belirtti.

Ancak, Kelly Brook, önceki ilişkilerinde yaşadığı deneyimlere de değindi. IVF (tüp bebek) tedavisi görmek ve düşük yaşamak gibi zorlayıcı süreçlerin kendisinde bıraktığı travmadan bahsetti:

"Şu anda çocuk sahibi olmamayı tercih ediyorum, bu, hiç düşünmediğimiz bir şeydi ve bunun bir tabu olmaması gerektiğini düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook
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