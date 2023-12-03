'Bir Gün Ol Yerimde' şarkısıyla gündemde! Aleyna Tilki'nin iddialı pozlarına eleştiri yağdı

Kem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiren Aleyna. Tilki, son olarak sosyal medya hesabından soğuyan havalara rağmen denize girdiği anları paylaşmasıyla gündeme gelmişti.

Zayıflığıyla dikkat çeken Tilki son olarak 'Bir Gün Ol Yerimde' şarkısını çıkararak yine hayranlarını mest etti.



