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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızından cesur pozlar! Saniye'yi hiç böyle görmediniz

21.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Saniye' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterini canlandıran 33 yaşındaki Selin Yeninci, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

İŞTE SELİN YENİNCİ'NİN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

Başrollerini Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Hizmetçi Saniye' karakterine hayat veren Selin Yeninci, gerçek hayatta dizideki halinden çok farklı...
İddialı pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden güzel oyuncu, sosyal medyada epey aktif.
16 Ocak 1988 yılında İstanbul'da doğan Yeninci, henüz lise yıllarında tiyatro bölümü başkanıydı.
2006 yılında İzmir Atatürk Lisesi'ni bitiren oyuncu, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
Selin Yeninci, mezuniyeti sonrası Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi 'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda rol aldı.
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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Furkan Palalı Hilal Altınbilek İbrahim Çelikkol
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