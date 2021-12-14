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Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek, sevgilisi Metin Hara ile evlilik yolunda

14.12.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranlarda boy gösteren Hilal Altınbilek, temmuz ayından beri Metin Hara ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken görüntülenen çift, muhabirlerden gelen soruları yanıtladı.

Ünlü top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan yazar Metin Hara ile ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, temmuz ayından beri birlikteler. Bozcaada’da yaptıkları tatilden basına sızan fotoğraflar sonrası ilişkilerini itiraf eden Halil Altınbilek ile Metin Hara, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN EVLİLİK SİNYALİ

Temmuz ayında el ele fotoğraflarının basına yansımasından sonra aşk yaşadıklarını itiraf eden ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile sevgilisi Metin Hara, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Kameralardan kaçmayan çift, ayaküstü muhabirlerden gelen soruları yanıtladı. Mutlu olduklarını dile getiren Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti beraberliklerinin güzel gittiğini söyledi.

AİLELER TANIŞTI

AİLELER TANIŞTI
Milliyet’in haberine göre; 39 yaşındaki Metin Hara, basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını verdi.
'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edildi.

"YENİ YILA SÜRPRİZ ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ"

"YENİ YILA SÜRPRİZ ŞEKİLDE GİREBİLİRİZ"
Öte yandan Altınbilek ile Hara, geçtiğimiz haftalarda komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisini izlemişti. Yılbaşı planı sorulan ikiliden Metin Hara'nın açıklaması dikkat çekmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Hilal Altınbilek Metin Hara
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