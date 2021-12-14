Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek, sevgilisi Metin Hara ile evlilik yolunda

Ünlü top model Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan yazar Metin Hara ile ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, temmuz ayından beri birlikteler. Bozcaada’da yaptıkları tatilden basına sızan fotoğraflar sonrası ilişkilerini itiraf eden Halil Altınbilek ile Metin Hara, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.