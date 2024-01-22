MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bircan Bali Mükremin Gezgin'e açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Bircan Bali Mükremin Gezgin'e açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 08:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde asker kaçağı olduğuna dair paylaşımlarla gündeme gelen fenomen Mükremin Gezgin, Bircan Bali'nin konuğu oldu. Görünümüyle dikkat çeken Gezgin'e Bircan Bali açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın?

Yaptığı hamilelik mizanseniyle aylarca sosyal medyanın gündeminde olan Mükremin Gezgin, şimdi de askere çağrılmasıyla konuşuluyor. Asker kıyafeti giyerek yaptığı paylaşımla da dikkat çeken fenomen son dönemde değişimiyle de adından söz ettiriyordu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"BİR KADINLA OLAMAM"

Fenomen bir dizi ameliyatla fiziksel görünüşünü değiştirdi. Birçok kişi onun cinsiyet geçiş ameliyatı olduğunu düşünmüştü ancak bu konu tam net değildi. Bircan Bali'ye konuk olan fenomen bu konuya dair konuştu.

Bircan Bali fenomene açık açık "Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın?" diye sordu. Mükremin Gezgin ise "Bedenen değil, tabii ki değil ama ruhen evet" yanıtını verince Bali ise "Yapacak mısın her şeyi?" diye sordu.

Fenomen ise bu soruya "Evet" yanıtını verdi ve doktorundan bahsederek şunları söyledi: "Ben şu an bu vücuda sahipsem o kadar kilolu halde geldim, ameliyata girdim çıktım aynaya baktım, ben neyim dedim."

Mükremin Gezgin ayrıca "Bir kadınla olamam, bir kadına aşık olmadım iğrenç..." dedi.

"DELİ MİSİNİZ?"

"DELİ MİSİNİZ?"

Stüdyoda bulunan doktora da konuya dair danışıldı ve doktor "Eğer çocukken çok küçükken babalarının cinsel organlarını görürlerse o cinsel organ onlara büyük gelir ve bu da onlara ben bu adamla yarışamam hissi yaratır" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin sosyal medya ele
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

Emeklilere seçim öncesi ara zam sürprizi gelir mi?

23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

23 ilde lapa lapa kar yağacak, sıcaklık 10 derece düşecek...

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar!

Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia!

Okan Buruk'un geleceği hakkında ilgi çekecek iddia!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Arda Güler'li Real Madrid, 90+9'da galibiyeti aldı!

Emekli kök maaşı değişiyor: Bağ-Kur’luya 273 TL, SSK’lıya 3.266 TL

Emekli kök maaşı değişiyor: Bağ-Kur’luya 273 TL, SSK’lıya 3.266 TL

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.