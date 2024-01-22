Bircan Bali Mükremin Gezgin'e açık açık sordu: Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın? Cinsel organ sorusunu duyunca...

Yaptığı hamilelik mizanseniyle aylarca sosyal medyanın gündeminde olan Mükremin Gezgin, şimdi de askere çağrılmasıyla konuşuluyor. Asker kıyafeti giyerek yaptığı paylaşımla da dikkat çeken fenomen son dönemde değişimiyle de adından söz ettiriyordu.
Fenomen bir dizi ameliyatla fiziksel görünüşünü değiştirdi. Birçok kişi onun cinsiyet geçiş ameliyatı olduğunu düşünmüştü ancak bu konu tam net değildi. Bircan Bali'ye konuk olan fenomen bu konuya dair konuştu.
Bircan Bali fenomene açık açık "Şimdi artık tam anlamıyla kadın mısın?" diye sordu. Mükremin Gezgin ise "Bedenen değil, tabii ki değil ama ruhen evet" yanıtını verince Bali ise "Yapacak mısın her şeyi?" diye sordu.
Fenomen ise bu soruya "Evet" yanıtını verdi ve doktorundan bahsederek şunları söyledi: "Ben şu an bu vücuda sahipsem o kadar kilolu halde geldim, ameliyata girdim çıktım aynaya baktım, ben neyim dedim."
Mükremin Gezgin ayrıca "Bir kadınla olamam, bir kadına aşık olmadım iğrenç..." dedi.
Stüdyoda bulunan doktora da konuya dair danışıldı ve doktor "Eğer çocukken çok küçükken babalarının cinsel organlarını görürlerse o cinsel organ onlara büyük gelir ve bu da onlara ben bu adamla yarışamam hissi yaratır" dedi.