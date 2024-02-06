MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bircan Bali'nin programında gündemi sallayan iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Bircan Bali'nin programında gündemi sallayan iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.02.2024 07:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Bircan Bali Youtube'da yaptığı programa Bilgehan Aydın'ı konuk etti. Programda bir süredir tutuklu olan Bahar Candan ve Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu hakkındaki iddia ağızları açık bıraktı.

Söylemezsem Olmaz programından ayrıldıktan sonra kendi yayınlarını yaparak gündeme gelen Bircan Bali Youtube'da yaptığı programa Bilgehan Aydın'ı konuk etti.

Programda bir süredir tutuklu olan Bahar Candan hakkında ağızları açık bırakan iddialar yer aldı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DUYDUKLARINA İNANAMADI

Bilgehan Aydın konuşmasında "Mevzular şimdi çok, Bahar Candan'ın ben tanırım da hiç konuşmaz çenesi çok kapalıdır eee bir bomba vereyim mi bilmiyorum hani kafa kesen bir aile vardı hatırlıyor musun?" dedi.

Bircan Bali ise "He Cem Garipoğlu" dedi. Aydın ise devamında "Onun babasıyla neler olmuş 16 yaşındayken peşkeş çekilmiş" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali ise duyduklarına inanamayarak "Bir dakika bir dakika Nida Garipoğlu" diyerek ne yapacağını bilemedi.

Aydın ise bunu Bahar Candan'ı söylediğini iddia etti. Münevver Karabulut'u canice öldüren Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu hakkındaki iddia ağızları açık bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan ele
En Çok Okunan Haberler
Anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki!

Anma töreninde Lütfü Savaş'a büyük tepki!

Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar! İşte o anlar...

Hakimin otomobilini durdurup saldırdılar! İşte o anlar...

Bomba iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Bomba iddia! Bahar Candan ve Cem Garipoğlu'nun babası...

Bugünden itibaren ölmüş kabul edilecekler!

Bugünden itibaren ölmüş kabul edilecekler!

Survivor yarışmacıları Acun Ilıcalı'yı çıldırttı! Bağırıp, sandalyeyi devirdi

Survivor yarışmacıları Acun Ilıcalı'yı çıldırttı! Bağırıp, sandalyeyi devirdi

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

Valilik duyurdu! 3 gün süreyle yasaklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.